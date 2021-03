Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

73,51 EUR -2,64% (24.03.2021, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

87,56 USD -0,84% (24.03.2021, 15:23)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (24.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Aktie des Tübinger Impfstoff-Unternehmens CureVac habe zuletzt weitere positive News zu seinem Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV veröffentlicht. Im Rahmen der Präsentation von präklinischen Daten habe das Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben, dass CVnCoV vor Challenge-Infektionen mit der besorgniserregenden SARS-CoV-2-Variante (Variant of Concern) B.1.351, der sogenannten südafrikanischen Variante, schütze.An einem transgenen Mausmodell sei zudem der Schutz vor einem Stamm der ursprünglichen SARS-CoV-2-B1-Linie (BavPat1) bestätigt worden. In Übereinstimmung mit verfügbaren Variantenstudien habe sich gezeigt, dass die Neutralisierungskapazität robuster Antikörpertiter durch die Variante B.1.351 im Vergleich zum ursprünglichen Stamm beeinträchtigt werde. Geimpfte Tiere seien jedoch vollständig vor tödlichen Challenge-Infektionen mit beiden Stämmen geschützt gewesen, so CureVac."Die neuen SARS-CoV-2-Stämme haben das Potenzial, einer bestehenden SARS-CoV-2-Immunität auszuweichen. Das stellt ein zunehmendes Risiko für die derzeitigen globalen Impfbemühungen dar", so Igor Splawski, Ph.D., Chief Scientific Officer von CureVac. "Nach unserem Wissen ist dies die erste Challenge-Studie in einem humanen ACE2-transgenen Mausmodell mit schwerer Erkrankung, die einen vollständigen Schutz vor einer der bedrohlichsten Virusvarianten bietet."Die Aktie von CureVac habe daraufhin am Dienstag kurzzeitig kräftig zulegen können, habe die Gewinne im Tagesverlauf aber wieder abgeben müssen. Am heutigen Mittwoch notiere das Papier nahezu unverändert. Die Aktie von CureVac sei im Zuge der jüngsten Korrektur leider unglücklich ausgestoppt worden."Der Aktionär" bleibt aber weiter zuversichtlich. Der in den kommenden Wochen zu erwartende Newsflow könnte der Aktie neuen Schwung verleihen, so Marion Schlegel. Unter anderem dürfte im laufenden zweiten Quartal die Zulassung in der EU beantragt werden. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link