NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

127,53 USD +5,49% (27.04.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (28.04.2021/ac/a/n)

TübingenDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - CureVac-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) charttechnisch unter die Lupe.Das jüngste Aufwärtsgap (97,31 USD zu 99,91 USD) sowie die dadurch vervollständigte, kleine Bodenbildung hätten ihre Wirkung auf die CureVac-Aktie nicht verfehlt. Mittlerweile habe das Papier den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 111,26 USD) hinter sich gelassen. Dank der Auflösung des seinerzeit diskutierten Dreiecks liege somit der nächste charttechnische Katalysator vor. Schließlich lege der beschriebene Ausbruch den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch bei 151,80 USD. Auf dem Weg in diese Region definiere das Februarhoch (133 USD) ein wichtiges Etappenziel. Das zuerst genannte Langfristziel harmoniere dabei gut mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur vom Spätsommer 2020 (152,96 USD). Die aktuelle Ausbruchssituation gebe Investoren gleichzeitig die Gelegenheit, ihre Absicherung nachzuziehen. Je nach Risikoneigung biete sich entweder die o. g. ehemalige Dreiecksbegrenzung (111,26 USD) oder aber das "swing low" vom 20. April bei 106,58 USD als Stop-Loss an. Das zuerst genannte Level sichere zumindest einen Teil der bisher aufgelaufenen Kursgewinne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:108,46 EUR +2,86% (28.04.2021, 08:49)