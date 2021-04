NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

113,00 USD +3,39% (19.04.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (20.04.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CureVac-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) charttechnisch unter die Lupe.Seit November vergangenen Jahres bewege sich die CureVac-Aktie unter dem Strich seitwärts und habe dabei ein charttechnisches Dreieck ausgebildet. Dank des jüngsten Aufwärtsgaps (97,31 USD zu 99,91 USD) habe das Papier bereits eine kleine Bodenbildung abgeschlossen. Im Wochenbereich gehe diese Entwicklung mit der "bullishen" Auflösung der jüngsten "Innenstäbe" einher. Was jetzt noch fehle, sei ein Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 113,11 USD). Ein solcher Befreiungsschlag würde auch das eingangs beschriebene Dreieck nach oben auflösen und damit den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch bei 151,80 USD legen. Auf dem Weg in diese Region definiere das Hoch vom Februar bei 133 USD ein wichtiges Etappenziel. Das zuerst genannte Langfristziel harmoniere dabei gut mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur vom Spätsommer 2020 (152,96 USD). Um die beschriebene Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft die jüngste Aufwärtskurslücke nicht mehr zu schließen. Mit anderen Worten: Auf dieser Basis könnten Anleger neue Long-Positionen absichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:92,51 EUR -1,32% (20.04.2021, 08:46)