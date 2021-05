Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und CureVac.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

79,67 EUR -5,34% (06.05.2021, 17:46)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

93,775 USD -7,34% (06.05.2021, 17:32)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (06.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sorge vor einem teilweisen Wegbrechen von Erlösen mit Coronavirus-Impfstoffen habe am Donnerstag bei BioNTech und CureVac die Welle an Gewinnmitnahmen hochgehalten. Vor wenigen Tagen noch seien beide Aktien ein Liebling der Anleger gewesen, seit Dienstag gehe es aber im freien Fall bergab. Hierzu habe die Meldung beigetragen, dass die US-Regierung zur weltweiten Eindämmung der Pandemie eine Initiative zur Aussetzung von Patenten unterstütze.Am Vorabend seien die beiden hauptsächlich in New York gehandelten Papiere in der Schlussstunde schon an der NASDAQ-Börse und im deutschen Tradegate-Handel mächtig abgerutscht. Auch am heutigen Donnerstag setze sich die massive Korrektur fort. Am Nachmittag notiere BioNTech auf der Handelsplattform Tradegate nur noch bei 126,45 Euro. Noch vor wenigen Tagen habe das Papier jenseits der 180-Euro-Marke ein neues Allzeithoch markieren können.Auch bei CureVac gehe es weiter bergab. Die Aktie notiere am Nachmittag bei 76,24 Euro. Das Minus falle hier aber etwas moderater aus als bei BioNTech. Zum einen seien die Papiere im Vorfeld nicht so stark gelaufen, zum anderen stünden demnächst wichtige News an. Das Unternehmen könnte für seinen Corona-Impfstoff die EU-Zulassung erhalten.Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley rechne in einer Studie zur Moderna-Aktie , die ebenfalls deutlich abgerutscht sei und wie BioNTech und CureVac auf die neuartige mRNA-Technologie setze, nicht mit bedeutenden Folgen, wenngleich die Nachrichten für Investoren auf den ersten Blick sicherlich negativ seien."Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung zu den Aktien von BioNTech, Moderna und CureVac. Der langfristige Favorit bleibe BioNTech. Kurzfristig dürfte aber die Unruhe im Zusammenhang mit den Patenten die Kurse weiter belasten. "Der Aktionär" sei der Ansicht, dass sich in diesem Zuge aber für noch nicht investierte Anleger sehr gute Kauf- beziehungsweise Nachkaufchancen eröffnen könnten. Interessante Kurse dürfte es auch beim Impfstoff-Aktien Index geben. Anleger, die auf keine Einzelaktie setzen wollen, liegen hier richtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.