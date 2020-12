NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

106,15 USD +3,56% (04.12.2020, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (05.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Das Tübinger Unternehmen habe ein neues Vorstandsmitglied. Antony Blanc sei zum neuen Chief Business Officer und Chief Commercial Officer von CureVac ernannt worden. In dieser Funktion sei er für den Ausbau des bestehenden Netzwerks von Partnerschaften verantwortlich, welches zum Wachstum von CureVac beitragen solle. Zu seinen Aufgaben gehöre außerdem, die Wettbewerbsfähigkeit und den Wert der Entwicklungsprogramme des Biotech-Unternehmens zu steigern. Darüber hinaus werde er den Aufbau einer Vertriebsorganisation verantworten, heiße es von Seiten von CureVac.Wie BioNTech und Moderna habe auch CureVac einen sog. mRNA-Impfstoff in der Pipeline. Dieser könnte, laufe alles nach Plan, im ersten Halbjahr 2021 die Zulassung erlangen. "Der Aktionär" habe die CureVac-Aktie bei 41 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile habe sie sich verdoppelt. Auf dem aktuellen Kursniveau könne man durchaus auch einmal darüber nachdenken, einen Teil der Gewinne zu sichern. Restposition laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze CureVac-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:87,04 EUR +3,52% (04.12.2020, 22:26)