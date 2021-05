Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (17.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Auf Basis der mRNA-Technologie hätten bereits die Biotech-Unternehmen Moderna und BioNTech einen Corona-Impfstoff zur Zulassungsreife geführt. Mit CureVac aus Tübingen stehe ein weiterer Spezialist auf diesem Gebiet in den Startlöchern und hoffe auf baldiges grünes Licht von den Zulassungsbehörden. Analysten würden bereits mit Einnahmen in Milliardenhöhe rechnen.CureVac gehöre zu den aussichtsreichsten Playern am Impfstoff-Markt. Das goutiere die Börse mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von rund 17 Mrd. Euro. Um diese zu rechtfertigen, müsse CureVac in den kommenden Wochen und Monaten aber weitere Fortschritte hin zu Zulassungen für den Corona-Impfstoff erzielen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch für die spekulative CureVac-Aktie gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CureVac-Aktie: