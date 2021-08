Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (17.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Tübinger Biotech-Schmiede CureVac habe mit Aussagen zu den Corona-Impfstoff-Projekten im Rahmen der Quartalszahlen für neuen Optimismus an der Börse gesorgt. In einem schwachen Marktumfeld für den Sektor habe die Aktie am Montag die US-Börse mit einem Plus von rund 4,3 Prozent auf 61,31 Dollar verlassen. Die Analysten von Berenberg würden unverändert kräftiges Aufwärtspotenzial sehen.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für CureVac nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Das entspreche vom gestrigen Schlusskurs einem Potenzial von über 100 Prozent.Die Hoffnungen hinsichtlich einer Zulassung eines Corona-Impfstoffs des Biotechnologieunternehmens seien noch nicht ganz verloren, so Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie.Die vorgelegten Daten zu einem Impfstoff der zweiten Generation erschienen vielversprechend. Die Erkenntnisse aus der Forschung kämen möglicherweise auch anderen Impfstoffprojekten des Unternehmens zu Gute.Daher bleibt die Aktie hochspekulativ, so Michel Doepke. Anleger, denen ein Einzelinvestment zu riskant sei, aber dennoch profitieren möchten, lägen beim Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär" goldrichtig. (Analyse vom 17.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: