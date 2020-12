Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

78,00 EUR +8,60% (30.11.2020, 15:56)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

94,00 USD +9,30% (30.11.2020, 15:41)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.CureVac habe am heutigen Montag seine Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahrs publiziert. Die liquiden Mittel seien von 30,7 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019 auf 892,4 Mio. Euro zum 30. September 2020 gestiegen. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten auf 42,8 Mio. Euro und damit um 304 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum geklettert.Im Fokus stehe derzeit aber ganz klar der Corona-Impfstoff-Kandidat des Unternehmens, der möglicherweise im ersten Halbjahr nächsten Jahr zur Zulassung kommen könnte. Die CureVac-Aktie setze in jedem Fall ihren Aufwärtstrend fort. Fast sieben Prozent gehe es am Nachmittag auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 76,81 Euro."Die bislang im Jahr 2020 erreichten finanziellen Meilensteine versetzen uns in eine vorteilhafte finanzielle Lage", habe Pierre Kemula, Finanzvorstand von CureVac ergänzt. "Die Einnahmen aus unserem erfolgreichen Börsengang, weitere Investments und ein Zuschuss der deutschen Regierung ermöglichen es uns, unser Geschäft auszuweiten, die klinische Entwicklung unseres Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV voranzutreiben und den Ausbau unserer Produktionskapazitäten in den kommenden Monaten zu beschleunigen. Für die verbleibende Zeit im Jahr 2020 und bis in das Jahr 2021 hinein werden wir uns darauf konzentrieren, die Kommerzialisierung von CVnCoV voranzubringen und unsere einzigartige Technologieplattform für unsere klinische Pipeline weiterzuentwickeln."Anleger sollten die Gewinne bei der CureVac-Aktie laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link