NYSE-Aktienkurs Cummins-Aktie:

212,65 USD +0,77% (06.06.2022, 22:03)



ISIN Cummins-Aktie:

US2310211063



WKN Cummins-Aktie:

853121



Ticker-Symbol Cummins-Aktie Deutschland:

CUM



NYSE-Symbol Cummins-Aktie:

CMI



Kurzprofil Cummins Inc.:



Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) ist ein Unternehmen mit Sitz in Columbus (US-Bundesstaat Indiana), das Energieversorgungssysteme sowie eine Vielzahl an Motoren gestaltet, herstellt, verkauft und wartet. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktreihe an Dieselmotoren für den Schwerlastkraftmarkt, für Lieferfahrzeuge des Stadtverkehrs, Busse, Landwirtschafts- und Schifffahrtsmaschinen sowie für die Bergbau-, Eisenbahn- und Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der US-Konzern Anbieter von Filtersystemen und motorenbasierten Energieerzeugungssystemen wie Wechselstrommaschinen, Generatoren, Transferschalter und Schaltapparaten. Cummins besitzt Betriebs- und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. (07.06.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cummins-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) unter die Lupe.Im Verlauf der deutlichen Korrektur seit März 2021 sei die Cummins-Aktie zuletzt auf einem charttechnisch äußerst interessanten Haltebereich angekommen. Gemeint seien die horizontalen Unterstützungen aus den Hochs von Februar 2018 und Juni 2020 bei 194,18/184,94 USD. Die jüngsten beiden Lows habe der Titel exakt in diesem Dunstkreis ausgeprägt, sodass sich auf diesem Niveau die Chance auf die Ausprägung eines Doppelbodens ergebe. Um diese Trendwendeformation abzuschließen, sei ein Spurt über das Märzhoch bei 213,01 USD notwendig. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 26 USD taxieren. An dieser Stelle werde es spannend, denn das aus dem diskutierten Doppelboden resultierende Kursziel reiche aus, um auch den gut 1-jährigen Korrekturtrend (akt. bei 219,25 USD) zu den Akten zu legen. Dieser Befreiungsschlag hätte den zusätzlichen Charme, dass dann die gesamte Korrekturbewegung seit dem Allzeithoch bei 277,09 USD als trendbestätigende Flagge interpretiert werden könnte.Um die beschriebenen Ausbruchschancen nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, die eingangs beschriebene Bastion bei 194/185 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.06.2022)Börsenplätze Cummins-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cummins-Aktie:199,62 EUR +1,41% (06.06.2022, 22:26)