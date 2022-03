Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

203,55 EUR +0,72% (29.03.2022, 10:34)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

222,12 USD +0,08% (28.03.2022, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten CrowdStrike setze ihrer Erholung fort. Der Titel notiere bereits knapp 35 Prozent über seinem März-Tief. Grund: Das Portfolio des Unternehmens stoße aufgrund der aktuellen erhöhten Bedrohungslage im Cyberraum auf eine hohe Nachfrage. Und das aus gutem Grund.CrowdStrike stelle mit Falcon eine Plattform für den cloudbasierten Endgerätschutz bereit. Dazu gehöre die sichere Nutzung von USB-Geräten, Firewall-Management und Schutz von Endgeräten wie PCs, Mobiltelefonen und Tablets vor Viren und Malware. Weitere Bereiche, die die Falcon-Plattform abdecke, seien Cloud-Security, Threat Intelligence, Identity Protection (Schutz von Accounts, Passworts etc.) und Log-Management.Der Cybersecurity-Spezialist setze zur Analyse von Bedrohungslagen moderne KI- und Big-Data-Algorithmen ein. Darüber hinaus biete CrowdStrike auch Lösungen für kundenspezifische Anforderungen, wie beispielsweise regionale Cloud-Optionen, um die Compliance- und Richtlinienanforderungen zu erfüllen."Der Aktionär" liege bei CrowdStrike seit der Empfehlung bereits rund 35 Prozent im Plus und gehe aufgrund des operativen Rückenwinds von der Fortsetzung der dynamischen Erholungsrally aus.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur CrowdStrike-Aktie. (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link