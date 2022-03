Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

198,24 EUR +1,01% (23.03.2022, 08:40)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

217,06 USD +6,33% (22.03.2022, 21:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Am 10. November 2021 markierte die Crowdstrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ihr aktuelles Allzeithoch bei 298,48 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei die Aktie stark unter Druck geraten und bis 24. Januar 2021 auf ein altes Allzeithoch bei 153,00 USD zurückgefallen. Dort habe eine volatile Erholung eingesetzt. In der Spitze sei der Wert dabei auf 205,68 USD geklettert. Am 8. März sei der Wert erneut fast auf die Marke bei 153,00 USD zurückgefallen, ziehe aber seitdem stark an. Gestern sei es zu einem Ausbruch über 205,68 USD gekommen. Dabei sei die Aktie um 6,33% angezogen und habe zu den großen Gewinnern im NASDAQ 100 gehört.AusblickDer gestrige Ausbruch in der Crowdstrike-Aktie könnte die Rally weiter befeuern. Ein Anstieg bis an das noch offene Abwärtsgap vom 22. November 2021 zwischen 253,33 USD und 256,91 USD sei möglich. Sollte die Aktie aber unter das Tagestief vom Montag bei 195,50 USD abfallen, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste erneut mit einem Rückfall in Richtung 153,00 USD gerechnet werden. (Analyse vom 23.03.2022)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie: