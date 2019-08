Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (06.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) unter die Lupe.Es sei wieder Bewegung im Cannabis-Sektor: Die Cronos Group verstärke ihr Engagement im CBD-Geschäft. Der drittgrößte kanadische Cannabisproduzent rüste sich für eine höhere Nachfrage. Cronos Group investiere 300 Mio. US-Dollar und kaufe das CBD-Geschäft der Redwood Holdings. Cronos Group übernehme die vier operativen Töchter von Redwood sowie die Marke Lord Jones, zu der u.a. Körperlotions mit CBD und Badesalze gehören würden. Finanziell könne Cronos Group die Übernahme locker stemmen, nachdem Altria Ende vergangenen Jahres für rund 1,9 Mrd. US-Dollar bei der Cronos Group eingestiegen sei.Und auch auf der Legalisierungsebene habe es zuletzt leichte Fortschritte gegeben. Die Senatorin Kamala Harris habe in den USA einen Gesetzentwurf für die Entkriminalisierung von Cannabis auf Bundesebene vorgelegt. Harris erhoffe sich davon zusätzliche Steuereinnahmen. Geplant sei eine 5%-ige Bundessteuer auf den Verkauf von Cannabis in den Staaten, die Cannabis legalisiert hätten.Die langfristigen Aussichten für den Cannabis-Sektor seien nach wie vor bestens. Derzeit befinde sich die Branche aber in einer Konsolidierungsphase. Die Cronos Group-Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich Federn lassen müssen. Dabei sei der Wert auch unter den Stoppkurse des "Aktionärs" gerutscht. Die Cronos Group-Aktie sollte aber unbedingt auf die Watchlist wandern. Langfristig gehöre der Titel weiter zu den Favoriten des Anlegermagazins. Anleger könnten versuchen, mit Abstauberlimits ein paar günstige Stücke zu ergattern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cronos Group-Aktie: