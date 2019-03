Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (28.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse des Analysten Matt Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matt Bottomley von Canaccord Genuity die Aktien des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) nunmehr zu verkaufen.Cronos Group Inc. sei nur ein schwacher Start in den kanadischen Markt gelungen. Angesichts der signifikanten Wachstumsperspektiven der Branche sollte aber die kurzfristige finanzielle Entwicklung die Bewertung nicht übermäßig stark beeinflussen, so die Analysten von Canaccord Genuity.Das erste volle Quartal von Cronos mit Erlösen aus dem Bereich Cannabis-Privatgebrauch sei aber deutlich schlechter gewesen als bei den großen Konkurrenten der Fall gewesen sei.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Cronos Group-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "sell" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 17,00 CAD.