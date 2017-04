Vorbörslich würden in den USA heute unter anderem noch Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) und UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker- Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) sowie NeoPhotonics (ISIN: US64051T1007, WKN: A1CX0N, Ticker-Symbol: 4NO), ein Hersteller von optoelektronischen Bauteilen, Quartalszahlen vorlegen. Nachbörslich würden die Internetunternehmen Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Expedia (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) sowie Halbleiterhersteller Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), Soft- und Hardwareentwickler Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) und die Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) berichten.



Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) (+2,7%) habe gestern verkündet, das Schweizer Bankgeschäft nicht an die Börse bringen und stattdessen CHF 4 Mrd. im Wege einer Kapitalerhöhung aufbringen zu wollen.



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe heute Morgen die Gewinnerwartungen übertreffen können. (27.04.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA hat gestern nach Börsenschluss Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Biotechnologieunternehmen habe die Gewinnerwartungen übertreffen können und die untere Bandbreite für den in Aussicht gestellten Gesamtjahresgewinn angehoben. Da jedoch die Absätze bestimmter Arzneien wie das Arthritis-Medikament Enbrel oder das Cholesterinmedikament Repatha die Erwartungen nicht hätten erfüllen können, habe die Aktie nach der Schlussglocke um 3,1% nachgegeben.