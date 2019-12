Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (06.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Die Credit Suisse halte ihren Investorentag am 11. Dezember 2019 in London ab. In diesem Bericht hebe Venditti eine Reihe wichtiger Bereiche hervor, in denen sich die Trends in letzter Zeit offenbar etwas abgeschwächt hätten, wenn auch oft nach einer starken Performance über mehrere Jahre.Kosten: Die bereinigten Kosten von Credit Suisse seien im Jahresvergleich in 13 aufeinanderfolgenden Quartalen gesunken (1Q16 bis 1Q19), was eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte sei. Dieser Trend sei nun im 3Q19 mit bereinigten Kosten von +3% J/J gestoppt worden.CS PB: Die PB-bezogenen Geschäftsbereiche hätten in den letzten Jahren eine starke Entwicklung, z.B. eine deutliche Gewinnsteigerung durch höhere Umsätze und niedrigere Kosten verzeichnet. Allerdings würden einige Trends Anzeichen einer Abschwächung zeigen - zumindest auf ber. Basis.Umsatzwachstum: Die in den letzten Jahren erzielte Rentabilitätssteigerung von CS sei auf niedrigere Kosten zurückzuführen. Da der Analyst (und der Konsens) für die Zukunft weitgehend stabile ber. Kosten erwarte, benötige die Credit Suisse ein Umsatzwachstum, um weitere Gewinnsteigerungen zu erzielen. Venditti erwarte, dass das Management Initiativen diskutiere, wie es das Umsatzwachstum steigern wolle.Venditti erhoffe sich von der Veranstaltung weitere Informationen dazu, mit welchen Maßnahmen die Unternehmensleitung bei einigen Trends wieder eine Verbesserung herbeiführen wolle. Nach Erachten des Analysten sei dies eine wichtige Voraussetzung für die Beibehaltung der relativen Bewertung, denn die Kurs-Buchwert-Bewertungsdifferenz zwischen der Credit Suisse und UBS habe sich deutlich verringert. Sie sei jetzt mit <10% so gering wie seit 2011 nicht mehr. Die aktuelle Kurs-Buchwert-Bewertung der Credit Suisse sei auch im Vergleich zu den Schweizer Mitbewerbern sehr gut, sie liege nur 2% unter dem Durchschnitt seit 2012, viel besser als bei JB (-11%), EFG (-15%) oder UBS (-22%).Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie mit einem Kursziel von CHF 12,50. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link