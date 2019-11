SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,01 CHF +0,70% (05.11.2019, 14:07)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (05.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Das Zahlenwerk für Q3 sei durch einen Sondereffekt (Verkauf der Credit Suisse InvestLab (327 Mio. CHF)) deutlich beeinflusst worden (berichtetes Nettoergebnis: +9% y/y). Auf bereinigter Basis seien die Nettoerträge um 2,3% y/y gestiegen. Die Gesamtaufwendungen hätten bei 4,11 (Vj.: 4,15) Mrd. CHF gelegen. Das bereinigte EBT sei um 21,5% auf 815 (Vj.: 671) Mio. CHF gestiegen. Das berichtete EPS sei u.a. aufgrund des Sondereffekts deutlich auf 0,35 (Vj.: 0,17) CHF gestiegen und habe damit im Rahmen des Marktkonsens von 0,34 CHF gelegen.Auf Segmentebene seien die Bereiche International Wealth Management (ber. Nettoertrag +5% y/y) und Global Markets (Nettoertrag: +34% y/y) Ertragstreiber gewesen, während die Bereiche Swiss Universal Bank (ber. Nettoertrag: -2% y/y), Asia Pacific (ber. Nettoertrag: -3% y/y) und Investment Banking & Capital Markets (Nettoertrag: -21% y/y) teils deutliche Ertragsrückgänge verzeichnet hätten. Das verwaltete Vermögen sei um 5,5% y/y und im Vergleich zum Vorquartal um 1,5% auf 1.482 Mrd. CHF gestiegen. Die Bank warne vor einer Verschlechterung der Investitionsausgaben und Anlagetätigkeiten in den kommenden Quartalen und begründe dies mit der schwierigen geopolitischen Lage (Handelsstreit zwischen den USA und China).Bei unveränderten Prognosen (EPS 2019e: 1,25 CHF; EPS 2020e: 1,52 CHF) und einem unveränderten Kursziel von 11,50 CHF bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Credit Suisse-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". (Analyse vom 05.11.2019)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:11,74 EUR +0,47% (05.11.2019, 09:44)