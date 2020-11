LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

8,704 EUR +0,18% (04.11.2020, 14:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

9,308 CHF -0,24% (04.11.2020, 14:33)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (04.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) weiterhin mit "kaufen" ein.Das Q3-Zahlenwerk habe größtenteils im Rahmen der Erwartungen gelegen. Ursächlich für den deutlichen Ergebnisrückgang sei eine Verschlechterung der Aufwands-Ertragsquote gewesen. Auf Segmentebene hätten alle Bereiche mit Ausnahme des Investment Bankings einen teilweise deutlichen Ergebnisrückgang verzeichnet. Die Bilanzkennzahlen würden nach Meinung des Analysten eine deutlich positive Entwicklung zeigen, auch das verwaltete Vermögen habe sich deutlich erholt.Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank die zweite Hälfte der Dividende für 2019 (gesamt: 0,28 CHF/Aktie), welche an der außerordentlichen Hauptversammlung am 27.11.2020 vorgeschlagen werden solle, bestätigt. Das ausgesetzte Aktienrückkaufprogramms solle nun im Januar 2021 fortgeführt werden. Credit Suisse zeige in der aktuellen Marktlage eine nach Erachten des Analysten deutlich stabilere Entwicklung als eine Vielzahl der Konkurrenten. Jedoch könnte der derzeitige starke Anstieg der Infektionszahlen zu einem weiteren Rückschlag am Markt führen, was sich auf die Investmentergebnisse der Bank auswirken dürfte.Lennertz lasse seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: 1,38 (alt: 1,20) CHF; DPS 2020e: unverändert 0,32 CHF; EPS 2021e: unverändert 1,30 CHF; DPS 2021e: unverändert 0,34 CHF) größtenteils unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: