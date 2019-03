Tradegate-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Analyst habe sich für eine vorsichtigere Haltung entschieden und seine Gewinnschätzungen für 2019-21 um 9 bis 16% gesenkt, dies v.a. aufgrund des Umsatzrückgangs (-6%), der nur teilweise durch niedrigere Kosten habe kompensiert werden können. Seine Kostenprognose für GJ 2019 liege 3% unter CS' eigener Vorgabe vom letzten Investorentag ("kein Anstieg").Divisionen: Global Markets, Investment Banking & Capital Markets sowie Asia Pacific seien von den Analysten-Anpassungen am stärksten betroffen (übrige Sparten weitgehend unverändert). Als nächsten Kursimpuls sehe er die Q1/2019-Zahlen am 24. April 2019.Nach dem verhaltenen Jahresstart senke der Analyst seine Schätzwerte für die Schweizer Großbanken, insbesondere in den Bereichen Investment Banking und Vermögensverwaltung. Seine Gewinnprognose 2019-20 liege 9 bis 16% unter dem Konsensniveau (Factset), und er bezweifle, dass CS seine ROTE-Ziele erreichen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: