Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (30.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Die Konzernergebnisse seien erneut durch InvestLab und den niedrigen Steuersatz gestützt worden. Global Markets sei der beste Performer gewesen, Corp Center der schlechteste. 8,8% ROTE nach 9M19 würden das Ziel von 10 bis 11% für 2019 unerreichbar machen.Der ber. Vorsteuergewinn von Credit Suisse im 3Q19 liege 5% über dem Konsens und 18% unter VontE. Die Analysten- und die Konsensschätzung seien deutlich niedriger als die ROTE-Ziele von Credit Suisse. Beim Investorentag am 12. Dezember 2019 könne das Unternehmen erklären, wie es seine ROTE-Ziele erreichen wolle - oder sie nach unten anpassen. Einige Mitbewerber hätten bereits mitgeteilt, dass sie vorhätten, ihre Ziele zu Beginn des nächsten Jahres zu "aktualisieren", z.B. UBS (Januar 2020) und HSBC (Februar 2020). Andere Banken würden wahrscheinlich folgen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:11,145 EUR -2,37% (30.10.2019, 16:14)