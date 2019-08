Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

10,405 EUR -3,75% (02.08.2019, 10:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,43 CHF -4,99% (02.08.2019, 10:05)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (02.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Mix der Spartengewinne verändere sich leicht: Global Markets leiste einen unerwartet hohen, International Wealth Management einen niedrigeren Beitrag. In den Private-Banking-Sparten (SUB PB, IWM PB, APAC PB) müsse Venditti seine Schätzungen für wiederkehrende Gebühren und Provisionseinnahmen sowie Nettozinserträge senken, für transaktionsabhängige Umsätze hingegen anheben.Ausblick für Nettozinsertrag: Da Credit Suisse ein bedeutendes Private-Banking-Geschäft in den USA fehle, sehe der Ausblick für den Nettozinsertrag nicht so negativ aus wie für die Mitbewerber. Da Credit Suisse nicht in dem Masse von steigenden USD-Zinsen profitiert habe, leide sie auch nicht so stark unter niedrigeren Zinsen. Zudem habe Credit Suisse ihre Prognose für Finanzierungsvorteile angehoben und gehe nun davon aus, dass der bislang angekündigte Vorteil von USD 700 Mio. überschritten werde.Aktienrückkäufe: Die Analystenschätzungen für das GJ19 würden nach wie vor CHF 1 Mrd. beinhalten (1H19: CHF 0,57 Mrd.).Nächste Kursimpulse: Ergebnisse für 3Q19 am 30. Oktober 2019; Investorentag am 12. Dezember 2019 (London)Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link