Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (11.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Heute veranstalte die Credit Suisse ihren traditionellen Investorentag 2019 in London, mit einem gut gefüllten Programm von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr.Die Credit Suisse senke das ROTE-Ziel für 2020 von 11-12% auf "rund 10%" (VTe: 8,5%; Konsens: 8,9%). Falls das Ertragswachstum von konstruktiven Märkten unterstützt werde, erwarte die Credit Suisse etwa 11%. Sollten die Märkte schwierig bleiben, wolle die CS die ROTE durch Kostensenkungsmaßnahmen um 50 Bp erhöhen. Die Credit Suisse führe ein "mittelfristiges" Ziel von 12%+ (bisher: 12%+ nach 2020) ein.Für 2019 rechne die Credit Suisse mit einer ausgewiesenen ROTE von über 8% (VTe: 7,8%; Konsens: ,.9%), einschließlich eines jüngst bekannt gegebenen Immobilienverkaufs in der SUB im 4Q19. Angepeilt seien 10 bis 11% gewesen.Die Kapitalrenditeziele seien unverändert: Ausschüttung von mindestens 50% des Reingewinns an die Aktionäre; Dividendenwachstum von mindestens 5% p.a.; Aktienrückkäufe von CHF 1,0 bis 1,5 Mrd. im Jahr 2020, ähnlich wie 2019.Auf den allerersten Blick habe es keine größeren Überraschungen gegeben. Die Senkung der ROTE-Ziele bei CS überrasche nicht, und die Prognose für die Kapitalrenditen sei unverändert geblieben. Es bleibe aber eine erhebliche Lücke zwischen den gesenkten ROTE-Zielen von CS und den Konsenserwartungen. Der Analyst freue sich auf einen interessanten Investorentag.Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link