LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

9,334 EUR +2,46% (06.04.2021, 12:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

10,285 CHF +1,23% (06.04.2021, 11:52)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (06.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Zahlungsausfall des US-Hedge-Fonds Archegos Capital Management (habe den Marginverpflichtungen nicht mehr nachkommen können) habe bei der Schweizer Bank den eigenen Angaben zufolge zu einer Belastung von 4,4 Mrd. CHF geführt. Dadurch müsse den Unternehmensangaben zufolge in Q1/2021 ein EBT von voraussichtlich rund -900 (Vj.: +1.201) Mio. CHF ausgewiesen werden. Credit Suisse erwarte, dass die harte Kernkapitalquote Ende Q1/2021 bei mindestens 12% (31.12.2020: 12,9%) liegen werde. Damit würde der Mindestwert (10%) weiterhin erfüllt werden. Das Aktienrückkaufprogramm werde vorerst ausgesetzt. Zudem sei der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 auf 0,10 (bisher: 0,29; Gj. 2019: 0,28) CHF je Aktie reduziert worden.Die im Vorstand Verantwortlichen für das Investmentbanking sowie die Risikokontrolle würden die Bank verlassen, was Lennertz als logischen personellen Schritt erachte. Insgesamt seien das generelle Geschäftsgebaren und das Risikomanagement der Bank zu hinterfragen. Es sei aber auch zu konstatieren, dass die Bank ohne die milliardenschweren Sonderbelastungen eine starke Geschäftsentwicklung in Q1 verzeichnet hätte.Lennertz habe seine Prognosen mehrheitlich deutlich reduziert (u.a. EPS 2021e: 0,57 (alt: 1,38) CHF; DPS 2021e: 0,10 (alt: 0,31) CHF; EPS 2022e: unverändert 1,62 CHF; DPS 2022e: 0,20 (alt: 0,33) CHF).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: