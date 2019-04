Tradegate-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,905 EUR +0,51% (25.04.2019, 10:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,57 CHF +0,37% (25.04.2019, 10:20)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (25.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Prognoseänderungen: Nachdem die Ergebnisse im 1Q19 besser ausgefallen seien als erwartet, erhöhe Venditti seine EPS-Schätzung für das GJ19E um 6%. Hierzu trage vor allem Global Markets bei (leicht positive Entwicklung bei IWM, IBCM negativ). Das EPS für GJ20-21E bleibe weitgehend unverändert.Private Banking zunehmend abhängig von großen Transaktionen: Der Umsatz im PB (SUB PC, IWM PB, APAC PB) sei im Jahresvgl. um 3% gesunken. Während der Nettozinsertrag und die wiederkehrenden Gebühren hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben seien, hätten sich die Transaktionserträge (-1% J/J) viel besser behauptet als erwartet und auch viel besser, als es das Volumen im Aktienhandel (EMEA: -25% J/J; APAC: -24% J/J) oder die Prognose von UBS GWM (-25%) hätten erwarten lassen. Die Transaktionserträge bei IWM PB (+14% J/J) hätten ein neues Rekordniveau erreicht (30% über Q1-Durchschnitt 2016-18). Die Stärke sei "angetrieben durch eine Reihe von wegweisenden Transaktionen bei IST" gewesen. International Trading Solutions (JV zwischen GM & IWM/SUB) habe seinen Umsatz um 23% J/J gesteigert. Leider seien keine Zahlen in CHF genannt worden. CS PB scheine zunehmend von großvolumigen Transaktionen abhängig zu sein, was die Frage nach der Nachhaltigkeit aufwerfe.ROTE: Die ROTE-Schätzungen des Analysten würden unter dem von Credit Suisse für 2019 gesetzten Ziel bleiben (10 bis 11%, VontE: 9%)Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 11,50. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: