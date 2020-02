Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

12,605 EUR +1,08% (13.02.2020, 14:45)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,39 CHF +0,15% (13.02.2020, 14:31)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Konzern: Der bereinigte Vorsteuergewinn der CS Group im 4Q19 entspreche dem Konsens. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn profitiere von hohen Zugewinnen von CHF 498 Mio. (VontE: CHF 470 Mio.) durch die Neubewertung der SIX-Beteiligung und CHF 146 Mio. (VontE: CHF 100 Mio.) aus Immobiliengewinnen. Dies werde jedoch zum Teil durch unerwartete Prozessrückstellungen neutralisiert.Divisionen: SUB entspreche den Analystenprognosen, obwohl höhere Gewinne zugeordnet würden als erwartet (zugrunde liegend: 14% unter der Analystenschätzung). IWM bleibe hinter den Analystenprognosen zurück, da die zugeordneten Gewinne geringer ausfallen würden als erwartet (zugrunde liegend: 9% unter der Analystenschätzung). APAC entwickle sich besser dank sehr hoher Einkünfte im Bereich Beratung, Underwriting und Finanzierung. Global Markets und IBCM seien wegen höherer Kosten beide rückläufig. Der höhere Verlust des Corporate Center hänge mit Prozessrückstellungen zusammen (hypothekenbezogene Aspekte).Dividende: CS schlage im Einklang mit den Schätzungen eine Dividende je Aktie von CHF 0,2776 (2,1% Rendite) vor.Erträge: Die im GJ19 ausgewiesene ROTE von 8,7% (UBS: 9,0%) steige dank der oben genannten Gewinne deutlich an. Die ROTE-Ziele von CS: ca. 10% für 2020 (VontE: 8,4%; Kons.: 9,1%); 12%+ auf "mittlere Sicht".Der bereinigte Vorsteuergewinn der CS Group im 4Q19 entspreche dem Konsens. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn profitiere von deutlich höheren Gewinnen als erwartet, die zum Teil durch unvorhergesehene Prozessrückstellungen für hypothekenbezogene Aspekte neutralisiert würden. Venditti schätze, dass der im GJ19 von CS ausgewiesene Vorsteuergewinn von CHF 4,7 Mrd. durch einmalige Zugewinne von über CHF 1,1 Mrd. gesteigert worden sei. CS formuliere einen positiven Ausblick, da das Jahr für alle Divisionen erfreulich begonnen habe.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link