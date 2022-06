Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

6,17 EUR -5,25% (09.06.2022)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

6,57 CHF -5,60% (09.06.2022)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (10.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank Credit Suisse komme seit längerem nicht aus den Schlagzeilen. Erst gestern sei bekannt geworden, dass die Bank wohl auf den dritten Quartalsverlust in Folge zusteuere. Im Wall Street-Handel habe die Aktie zwischenzeitlich fast acht Prozent verloren. Grund seien Übernahmegerüchte, die den Kurs der angeschlagenen Bank Achterbahn würden fahren lassen.Innerhalb von fünf Quartalen sei es zur vierten Gewinnwarnung bei der Credit Suisse gekommen. In den letzten beiden Monaten sei es nicht mehr rund in der Investmentbank gelaufen. Sie dürfte den restlichen Konzern abermals in die Verlustzone ziehen. Erst vergangene Woche habe es laut der Nachrichtenagentur Reuters geheißen, dass die Bank Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis prüfe. Dazu könnte eine Kapitalerhöhung gehören.Dann habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, dass die Credit Suisse einen Stellenabbau in allen Sparten in verschiedenen Regionen erwäge. Die Entlassungen würden wahrscheinlich im Rahmen des Investorentages am 28. Juni verkündet. Gestern sei dann noch das Gerücht aufgekommen, dass der US-Finanzkonzern State Street eine Übernahme der Bank anstrebe und vor einem Angebot stehe. Das habe der Finanzblogs Inside Paradeplatz berichtet. "Die anhaltenden Marktgerüchte entbehren jeder Grundlage", habe State Street nun in einer Stellungnahme mitgeteilt, die der Nachrichtenagentur Bloomberg vorgelegen habe."Obwohl wir seit langem die Politik verfolgen, solche Spekulationen nicht zu kommentieren, sind wir der Meinung, dass eine Reaktion auf diese Berichte in diesem Fall gerechtfertigt ist", habe es weiter in der Stellungnahme von State Street geheißen. Inside Paradeplatz habe am Mittwochnachmittag unter Berufung auf eine Quelle geschrieben, dass State Street ein Übernahmeangebot für die angeschlagene schweizerische Großbank erwäge. Der zuvor wegen der Gewinnwarnung gedrückte Aktienkurs des Instituts sei in der Folge deutlich in die Höhe geschossen.Als Reaktion auf das Dementi hätten die Aktien von State Street am Donnerstag an der New Yorker Börse leicht angehoben. Dagegen seien die in den USA gehandelten Papiere der Credit Suisse in den Keller gefallen. Bereits im schweizerischen Handel hätten die Aktien von Credit Suisse 5,6 Prozent verloren. (Analyse vom 09.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link