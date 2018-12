SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 11,40 +0,84% (13.12.2018, 12:23)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (13.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF), senkt aber sein Kursziel.Das Unternehmen habe auf dem diesjährigen Investorentag (12.12.) die Zielsetzungen für 2019 (u.a. Rendite auf das tangible Eigenkapital (RoTE): 10% bis 11%) und für 2020 (u.a. RoTE: 11% bis 12%) bestätigt und nach 2020 einen RoTE von über 12% in Aussicht gestellt. Ferner sollten in den beiden kommenden Jahren Aktien im Volumen von bis zu 3 Mrd. CHF zurückgekauft und die Dividende je Aktie um mindestens 5% p.a. gesteigert werden. Die dreijährige Restrukturierung, in der der Anteil der volatilen marktabhängigen Aktivitäten an den risikogewichteten Aktiva zugunsten der stabilen Vermögensverwaltungsaktivitäten von 51% auf aktuell 33% gesunken sei, ende erwartungsgemäß mit einem Aktienrückkaufprogramm.Aktuell erweise sich jedoch ausgerechnet das Handelsgeschäft (vor allem in Asien) als Belastungsfaktor (Credit Suisse rechne hier mit einem Erlösrückgang von 8% bis 10% ggü. 2017). Mittel- bis langfristig werde sich jedoch der Fokus auf die Ultra und High Net Worth Individuals, die einen hohen Anteil an Zinsüberschuss und wiederkehrenden Erträgen (9M 2015: 69%; 9M 2018: 74%) garantieren würden, auszahlen und vom Kapitalmarkt goutiert. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2019e: 1,72 (alt: 1,68) CHF; DPS 2019e: 0,35 (alt: 0,50) CHF).Bei einem neuen Kursziel von 16,00 (alt: 17,00) CHF bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 13.12.2018)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:10,065 EUR +0,71% (13.12.2018, 11:25)