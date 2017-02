Das erwartete Kurs/Gewinn-Verhältnis der nächsten zwölf Monate betrage 16,12. Bei Bloomberg werde die Credit Suisse-Aktie von elf Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen zehn einen Verkauf empfehlen würden. Elf Analysten raten zum Halten der Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 16.02.2017)



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (17.02.2017/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktie: Wann erholt sich der Bereich Global Markets? AktienanalyseDie Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) gab am 14. Februar 2017 die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2016 bekannt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Starke Neugeldzuflüsse in Höhe von 28,5 Milliarden Schweizer Franken im Jahr 2016 bei höheren Margen würden von der Stärke, Diversifizierung und Größe der Vermögensverwaltungsplattform zeugen. Der Verlust im Jahr 2016 sei mit 2,44 Milliarden Schweizer Franken zwar höher als erwartet, trotzdem werde weiterhin eine Dividende von diesmal 70 Rappen in bar oder in Aktien ausbezahlt.Netto-Kosteneinsparungen von 1,9 Milliarden Schweizer Franken im Gesamtjahr 2016 und ein Geschäftsaufwand von 19,1 Milliarden Schweizer Franken hätten das per Ende 2016 angestrebte Ziel von weniger als 19,8 Milliarden Schweizer Franken übertroffen. Bis zum Jahr 2018 solle eine Kostenbasis von unter 17 Milliarden Schweizer erreicht werden, habe das Schweizer Bankhaus mitgeteilt.In einer Studie vom 23.12.2016 würden die Analysten des Vontobel Aktien-Researchs davon ausgehen, dass eine Verwirklichung der zukünftigen Gewinnziele vor Steuern größtenteils nur durch höhere Unternehmenseinkünfte möglich sein werde und zudem von einigen externen Faktoren, wie der weiteren Entwicklung an den Finanzmärkten abhängig sei.In der Vergangenheit hätten vor allem die beiden Global Markets Bereiche Sales & Trading unter Kosteneinsparungen zu leiden gehabt, welche aufgrund von Marktanteilsverlusten an US-Konkurrenten notwendig geworden seien.Eine starke Top-3-Marktposition im Handel mit strukturierten Wertpapieren sowie eine gute Reputation im Bereich Mergers & Acquisitions bei zum Großteil fremdfinanzierten Übernahmen würden ein solides Fundament der Schweizer Universalbank bilden, so die Analysten.Nach Einschätzung der Vontobel-Analysten in der im Zuge der Veröffentlichung des Jahresabschlusses am 14.02.2017 publizierten Studie, sei die Kapitalsituation der Credit Suisse besser als es zu erwarten gewesen sei. Demnach habe auch die Wahrscheinlichkeit des für 2017 geplanten Teil-Börsengangs der Swiss Universal Bank abgenommen.Die Quote des harten Kernkapitals (CET1-Ratio) betrage nun 11,6 Prozent. Hierbei seien schon die zu zahlenden Geldbußen aus dem Vergleich mit dem Department of Justice (DoJ) bezüglich des ehemaligen Geschäfts mit verbrieften Hypothekenkrediten in den USA berücksichtigt worden.Aktuell notiere die Aktie der Credit Suisse bei rund 15,33 Schweizer Franken mit einem durchschnittlichen Kursziel von 15,23 Schweizer Franken (Bloomberg). Die Marktkapitalisierung betrage aktuell rund 32 Milliarden Schweizer Franken. Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten.