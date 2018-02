Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

15,16 EUR +0,76% (20.02.2018, 17:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 17,55 +1,24% (20.02.2018, 17:32)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (20.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Investmentanalyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Credit Suisse (CS)-Konzern habe in Q4-17 ein EBT von 141 Mio. CHF erzielt (Q4-16: Verlust von 2,2 Mrd. CHF, primär aufgrund sehr hoher Sonderaufwendungen aus RMBS-Rechtsstreitigkeiten). Die Einmalbelastung in Q4-17 von 2,3 Mrd. CHF wegen der überraschend noch im Dezember in Kraft getretenen US-Steuerreform sei eine GuV-wirksame Abschreibung von latenten Steueransprüchen (DTA). Für das laufende Jahr erwarte CS eine um rund 5%-Punkte geringere Konzern-Steuerquote von mehr als 30% unter der Annahme, dass die ebenfalls neue US-Steuer, Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT), für keine zusätzlichen Belastungen sorge. Der Q4-17-Verlust je Aktie belaufe sich auf 0,83 CHF.Die Konzern-Gesamterträge (+0,8% yoy auf 4,8 Mrd. CHF) hätten von der guten Entwicklung beim Provisionsüberschuss profitiert (+7,5% auf 2,7 Mrd. CHF). Bereinigt um Sonderaufwendungen für Restrukturierung (137 Mio. ggü. 49 Mio. CHF in Q4-16) als auch für Rechtsstreite (255 Mio. ggü. 2,4 Mrd. CHF in Q4-16) habe der Konzern durch spürbar geringere Verwaltungsaufwendungen von 4,6 Mrd. CHF (-32,9%) seine Cost/ Income Ratio auf 88,1% (93,3%) verbessert. Die hohe Personalaufwandsquote von 52,4% (56,0% in Q4-16) biete noch Potenzial zur Steigerung der unbefriedigenden Rentabilität.Das auf 19,50 (18,50) CHF erhöhte Kursziel impliziere ein faires KBV 2018e von 1,11x (historischer Durchschnitt von 1,04x seit Mitte 2009, Spanne: 0,49x bis 1,99x). Es reflektiere u.a. die von dem Analysten erwartete Rentabilitätssteigerung (RoE 2019e: 9,0% ggü. RoE 2018e von 6,7%). Temporäre Rückschläge im CS-Kerngeschäft (mögliche Ertragseinbußen durch Passivprodukte, Steueramnestien in Emerging Markets und automatischen Datenaustausch) sehe er als Risiken. Genau wie etwaige Belastungen aus Rechtsstreitigkeiten, die die vorhandenen Rückstellungen übersteigen würden (zuletzt genannte Obergrenze: ca. 1,3 Mrd. CHF).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: