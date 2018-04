Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

14,105 EUR -5,65% (27.04.2018, 12:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 16,83 -1,00% (27.04.2018, 12:53)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Analyst senke seine EPS-Schätzungen um 7% (GJ 2018E) und 3% (GJ 2019E). Der Rückgang in GJ 2018E sei auf die tieferen IBCM- und APAC-Märkte zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch ein höhere IWM. Der Haupttreiber für den Rückgang in GJ 2019E sei die neue Prognose für den Steuersatz (mittlere 20er ggü. zuvor untere bis mittlere 20er).Die Schätzungen des Analysten würden mit den 2018-Zielen von CS bezüglich IWM, APAC WM&C und SRU übereinstimmen. Während er zwar erwarte, dass SUB in die Nähe des Zieles (-6%) kämen, dieses aber nicht vollständig erreichen werde, würden ihre Schätzungen für GM (-22%) und IBCM (-16%) eine klare Verfehlung der Erwartungen implizieren (beide gemessen ggü. dem unteren Ende des Zielbereichs).Am letzten Investorentag (30. November 2017) habe CS die ROTE-Ziele für 2019 (10 bis 11%) und 2020 (11-12%) bekannt gegeben. In Q1/2018, dem saisonal stärksten Quartal des Jahres, habe sich die ROTE auf 7,6% (Q1/2017: 6,5%) belaufen. Der Analyst rechne mit 7% (GJ 2018E), 10% (GJ 2019E) und 11% (GJ 2020E), was am unteren Ende des Zielbereiches liege.Der Analyst erwarte, dass CS das zugrunde liegende Kostenziel von CHF weniger als 17 Mrd. 2018 erreichen und die Kosten danach auf oder unterhalb von CHF 17 Mrd. halten werde. Als nächsten Kursimpuls sehe er die Q2/2018-Ergebnis am 31. Juli.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die Aktie der Credit Suisse Group AG. Das Kursziel laute CHF 17,00. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link