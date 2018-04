SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 16,87 +4,14% (25.04.2018, 13:03)



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (25.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Das Nettoergebnis habe mit 694 (Vj.: 596) Mio. CHF in Q1 im Rahmen der Analysten-Prognose von 707 Mio. CHF gelegen, während das EBT mit 1,05 (Vj.: 0,67) Mrd. CHF seine Prognose von 0,98 Mrd. CHF übertroffen habe. Alles in allem hätten ihn die Zahlen des Auftaktquartals überzeugen können. Während bei der UBS Group das Investment Banking überzeugt habe, die zentrale Geschäftseinheit Global Wealth Management jedoch nicht, habe es sich bei der Credit Suisse genau umgekehrt verhalten. Im Vermögensverwaltungsgeschäft habe man - bei steigenden Bruttomargen auf das verwaltete Vermögen - Nettomittelzuflüsse von 14,4 Mrd. CHF verzeichnet (höchster Zuwachs seit sieben Jahren in einem Auftaktquartal), was einer annualisierten Wachstumsrate von 7% entspreche. Die Fokussierung auf die Vermögensverwaltung bzw. auf die weniger marktabhängigen Aktivitäten (Q1 2018: 65% der risikogewichteten Aktiva; Q1 2015: 48%) und das Kostensenkungsprogramm (bereinigte operative Aufwendungen in Q1 2018 auf dem tiefsten Niveau der letzten fünf Jahre) zahle sich zunehmend aus.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Credit Suisse-Aktie, die im bisherigen Handelsverlauf einen erfreulichen Kursanstieg verzeichnete und unverändert über deutliches Aufwärtspotenzial verfügt, mit einem unveränderten Kursziel von 21,00 CHF bekräftigt. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,09 EUR +3,91% (25.04.2018, 12:59)