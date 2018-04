Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (25.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der bereinigte Vorsteuergewinn von CS habe 10% höher als erwartet gelegen. Seit der "Gewinnwarnung" von Mitte März sei die Konsensprognose allerdings bereits um einen Viertel gesenkt worden.SUB habe besser als erwartet abgeschnitten (inkl. Gewinn von CHF 37 Mio.; Umsatz wie erwartet, Kosten tiefer). IWM PB ebenso (inkl. Gewinn von CHF 36 Mio.; Umsatz höher, Kosten wie erwartet). APAC WM&C sei aufgrund einer Prozessrückstellung etwas unter den Erwartungen (ber. Ergebnis höher) geblieben. GM habe denselben (keine pos. Überraschungen, wie schon bei UBS oder den US-Peers) entsprochen, während IBCM klar daruntergelegen habe.Die CET1-Ratio habe bei 12,9% (UBS Q1/2018: 13,1%) gelegen. Die CET1 Leverage Ratio sei stabil bei 3,8% (UBS: 3,8%) geblieben.Die ann. Eigenkapitalrendite habe 6,7% betragen. Bei UBS habe der Wert bei 11,8% gelegen. Die ann. ROTE habe 7,6% (UBS: 13,6%) betragen.Der bereinigte Vorsteuergewinn von CS liege 10% über den Konsenserwartungen. Doch die Konsenserwartung sei seit der letzten "Gewinnwarnung" von Mitte März um fast einen Viertel gesenkt worden. Während der bereinigte Vorsteuergewinn der (ebenfalls gesenkten) Schätzung des Analysten entspreche, mache dieser "nur" 26% seiner GJ 2018E-Schätzung aus. Da Q1 üblicherweise deutlich über diesem Niveau liege (Q1/2017: 35%), müsse er seine Schätzungen möglicherweise senken.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 17,00. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link