SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

15,25 CHF -2,93% (27.04.2017, 17:30)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.04.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen sein Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Das Nettoergebnis der Schweizer Bank habe in Q1 2017 seine Prognose deutlich übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auffallend sei die starke Entwicklung im Anleihehandel gewesen. Die Credit Suisse habe gleichzeitig eine Kapitalerhöhung von rd. 4 Mrd. CHF und die Ausgabe von bis 380 Mio. neuen Aktien bekannt gegeben. Durch diese Maßnahme könne der bisher geplante Börsengang der Schweizer Universalbank vermieden werden. Rießelmann habe seine Prognosen unter Berücksichtigung einer höheren Aktienanzahl angepasst.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Credit Suisse-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16 CHF bekräftigt. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,115 EUR -3,09% (27.04.2017, 16:58)