Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (18.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der CEO und die Geschäftsleitung hätten entscheiden, dem Verwaltungsrat vorzuschlagen, dass die gesamte variable Entschädigung bestehend aus langfristigen Incentive Awards für 2017 und kurzfristigen Incentive Awards für 2016 um jeweils 40% reduziert werden solle. Darüber hinaus habe der Verwaltungsrat beschlossen, seine eigene Vergütung für das laufende Jahr auf dem Niveau von 2015 und 2016 zu belassen.Angesichts des Drucks von Aktionären erachte Venditti dies als sensiblen Schritt, wodurch ein besseres Ergebnis an der kommenden GV erzielt werden dürfte. Aber die Frage, wie/wann sich die Credit Suisse mit ihren Kapitalfragen befasse, bleibe jedoch offen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Credit Suisse-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 14,50. (Analyse vom 18.04.2017)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:13,18 EUR -1,93% (18.04.2017, 11:39)