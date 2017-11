SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 16,45 +2,05% (29.11.2017, 15:26)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die 1856 gegründete Credit Suisse beschäftigt als Großbank 47.170 Mitarbeiter aus über 150 verschiedenen Nationen und betreut ihre Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific. Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. (29.11.2017/ac/a/a)



Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tomasz Grzelak von der Baader Bank:Tomasz Grzelak, Aktienanalyst der Baader Bank, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mit einer Kaufempfehlung wieder in die Bewertung auf.Im Jahr 2018 sollte die Schweizer Bank erstmals Nutzen aus ihrem umfangreichen Restrukturierungsprogramm ziehen, so der Analyst. Die Markterwartungen seien nicht sonderlich hoch. Zum Investorentag am 30. November rechne er ferner wieder mit einem neuen mittelfristigen Kostensparprogramm.Tomasz Grzelak, Aktienanalyst der Baader Bank, hat die Credit Suisse-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 20,00 CHF wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 29.11.2017)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:14,089 EUR +0,90% (29.11.2017, 15:13)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,085 EUR +1,95% (29.11.2017, 14:57)