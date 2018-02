Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (14.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen und Jahreszahlen 2017 sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der bereinigte Vorsteuergewinn von Credit Suisse übertreffe die Analystenerwartungen. Darin enthalten seien allerdings zwei bedeutsame Positivposten im Gesamtwert von CHF 114 Mio. (APAC u. WMC). Bereinige man die Zahlen entsprechend, liege der Vorsteuergewinn in etwa auf dem von Venditti prognostizierten Niveau.Credit Suisse schlage eine Dividende von CHF 0,25 je Aktie vor, die aus den Reserven aus Kapitaleinlagen gezahlt werde (VontE: CHF 0,25; Konsenserwartungen: CHF 0,29). Aus Sicht des Analysten seien die DPS-Konsensprognosen zu hoch, da er glaube, dass die Bardividende wahrscheinlich nur leicht über das Niveau von CHF 0,25 steigen werde.Ausblick: Guter Jahresauftakt bei WM und den marktabhängigen Aktivitäten in den ersten sechs Wochen von 2018.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 17,00. (Analyse vom 14.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: