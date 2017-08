Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,03 EUR +0,23% (03.08.2017, 10:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 14,97 +0,34% (03.08.2017, 10:35)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (03.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Analyst hebe seine Schätzungen für IWM PB und APAC WM sowie die angeschlossenen Geschäftsbereiche an, sodass sich seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn in GJ 2018 für die PB-Sparten insgesamt (VontE: CHF 4,5 Mrd.) dem Ziel von CS annähern würden (CHF 4,8 Mrd.).Am Investorentag im Dezember 2016 sei das Gewinnziel für die APAC-Region von CHF 2,1 Mrd. auf CHF 1,6 Mrd. gesenkt worden (WM und angeschlossene Tätigkeiten: CHF 0,7 Mrd., Märkte: CHF 0,9 Mrd.). Ersteres Ziel dürfte ein Jahr vorher erreicht werden, das Ziel bezüglich der Märkte sei jedoch eindeutig außer Reichweite. Während der Konferenz für Q2/2017 habe CS einen Umsatz von etwa CHF 1,2 Mrd. (10% Rendite auf RWA von CHF 12 Mrd.) und Aufwendungen für die APAC-Märkte von CHF 1,0 bis 1,1 Mrd. prognostiziert.Vor etwa 1,5 Jahren hätten die Analysten die ersten Schätzungen für die neue Berichterstattung nach Divisionen für GJ 2018 veröffentlicht (worauf mehrere kleinere divisionsbezogene Änderungen gefolgt seien). Seitdem hätten sie ihre Schätzungen für SUB (+6%) und IWM (+2%) leicht angehoben, wogegen sie sie für die APAC-Region, GM und die Gruppe insgesamt um 50% gesenkt hätten (IBCM: -17%). Während CS an ihrem Investorentag im Dezember 2015 ein Ziel für den Vorsteuergewinn 2018 von CHF 9 bis 10 Mrd. bekannt gegeben habe, lägen die Schätzungen (und die des Konsens) derzeit bei CHF 3,9 Mrd.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. (Analyse vom 03.08.2017)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: