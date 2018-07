Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (31.07.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse: Abwärtstrend überwunden! AktienanalyseDas Schweizer Bankhaus Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) hat heute früh Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und konnte die Erwartungen klar übertreffen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gleich zu Handelsbeginn habe das Wertpapier der Bank losgelegt und intraday einen untergeordneten Abwärtstrend überwunden, dass nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt haben dürfte.Dank geringerer Kosten und rückläufiger Kreditverluste sowie eines merklich höheren Zuflusses von Kundenkapital im abgelaufenen Quartal habe die Bank deutlich mehr verdient. Das Nettoergebnis habe in diesem Zeitraum um 114 Prozent auf 647 Millionen Franken gesteigert werden können. Analysten hätten der Bank nur 596 Millionen Franken im Vorfeld zugetraut. Die Einnahmen hätten unterdessen um 7 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken zugelegt. Besonders das Geschäft mit der Vermögensverwaltung habe sich im ersten Halbjahr mit Neugeldern in Höhe von 23,5 Milliarden Franken sehr solide entwickelt. Das Beratungs- und Emissionsgeschäft sei im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken Nettoertrag gewachsen. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr sehe sich die Credit Suisse in der Lage, in der Vermögensverwaltung noch weiter zu wachsen.Die positive Resonanz der Marktteilnehmer habe es unterdessen erlaubt einen kurzfristigen seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen und sich an die 50-Wochen-Durchschnittslinie heranzutasten. Damit könnte zum Ende dieser Handelswoche ein handfestes Kaufsignal aufgestellt werden, dass in den nächsten Tagen bis Wochen weitere Kursgewinne bereithalten dürfte. Als erste Zielmarke wäre das Niveau von 17,18 CHF zu nennen, darüber rücke schließlich der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 18,44 CHF in den Fokus der Marktteilnehmer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: