In China, größter Eisenerznachfrager der Welt, hätten die seit November 2021 bis Anfang Februar stark ansteigenden Preise den Stahlproduzenten sehr zu schaffen gemacht und die Regulatoren auf den Plan gerufen: Die National Development and Reform Comission (NDRC) versuche vor allem, gegen Preismanipulationen vorzugehen. Insbesondere an der Dalian Rohstoffbörse würden Manipulationen im großen Stil vermutet. Praktische Schritte würden kurzfristig die Erhöhung von Handelsgebühren für Futures, Aufdeckung von absichtlich verbreiteten Falsch-Informationen und Prüfung von Lagerbeständen an den wichtigsten Häfen vorsehen.



Die Regulatoren hätten den Erfolg ihrer Maßnahmen schon im vergangenen Jahr unter Beweis stellen dürfen. Nachdem im ersten Halbjahr 2021 im Zuge des starken und industrie-lastigen Wachstums die Kohlepreise in ungeahnte Höhen geschossen seien, habe es die NDRC mit vergleichbaren Maßnahmen im Laufe des Jahres 2021 geschafft, diese um bis zu 60% zu senken. Die Nachhaltigkeit und Langwierigkeit dieser Maßnahmen könne allerdings angesichts des neuerlichen Preisauftriebs infrage gestellt werden.



Nachdem im vierten Quartal 2021 aufgrund von Klimazielen und im Januar 2022 wegen der Olympischen Winterspiele in Peking die Regulatoren die Stahlwerke hätten schließen lassen, habe sich die Befürchtung verbreitet, dass im zweiten Halbjahr 2022 ähnlich harte Maßnahmen ergriffen werden könnten. Die Klima-Ambitionen der chinesischen Führung, die in Form von öffentlichen Dokumenten und Versprechungen anlässlich des COP26 in Glasgow unterstrichen worden seien, seien mittlerweile stark abgeschwächt worden. Zu verschiedenen Anlässen habe der chinesische Präsident Xi Jinping klargestellt, dass Klimaziele die Versorgung mit Rohstoffen, die "das normale Leben der Massen sichern" würden, nicht gefährden dürften. Einfach gesagt, möchte China CO₂-Reduktion nicht um jeden Preis.



Dazu passe auch, dass Peking den Stahlerzeugern, die etwa 15% der Gesamtemissionen Chinas zu verantworten hätten, zusätzlich fünf Jahre gegeben habe, den Ausstoß weiter zu erhöhen. Dies bedeute, dass der Höhepunkt der Emissionen aus der Stahlproduktion bis 2030, statt 2025 erreicht werden solle, bevor der Rückgang der Emissionen eingeleitet werde.



Wenn man jetzt noch berücksichtige, dass China die Abkühlung der Wirtschaft fiskalisch mit wachsenden Infrastrukturprojekten in Höhe von etwa 3% des BIPs begegnen wolle, seien das gute Nachrichten für die Eisenerzproduzenten weltweit, die Stahlwerke und den Bausektor Chinas, jedoch trübe Aussichten für den Klimaschutz. Daher sei unter dem Eindruck dieser Situation verständlich, dass die Eisenerzpreise an den Börsen im Februar 2022 eine Achterbahnfahrt unternehmen würden. Der mittelfristige Trend sei aufgrund der widerstrebenden Einflussfaktoren kaum lesbar, aber eines scheine gewiss, die Volatilität werde im Zuge des Kampfes zwischen Marktkräften und Regulierungsbehörden nicht abnehmen. (17.02.2022/ac/a/m)







Das Jahr 2022 habe für die Eisenerzförderer ähnlich verhalten begonnen, wie das vergangene Jahr abgeschlossen worden sei. Das brasilianische Unternehmen Vale, eines der wichtigsten Eisenerz-Produzenten weltweit, habe berichtete, dass insbesondere das dritte und vierte Quartal vom Output her den Prognosen nicht gerecht worden seien. Der Jahresoutput habe enttäuschende 315 Mio. Tonnen betragen, das eher den pessimistischen Prognosen des Konzerns entspreche. Im Januar hätten die Eisenerzproduzenten in Brasilien über starke Regenfälle geklagt, die zeitweise sogar zu Stopps von Minenarbeiten geführt hätten.