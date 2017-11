XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

12,05 EUR +2,77% (09.11.2017, 13:20)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

12,00 EUR +2,46% (09.11.2017, 13:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (09.11.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Crédit Agricole zeigt Commerzbank kalte Schulter - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) wird zum Ladenhüter, wieder ist ein potenzieller Käufer abgesprungen, so die Experten von "FONS professionell".Die französische Crédit Agricole (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) wolle lieber aus eigener Kraft wachsen.Die französische Großbank Crédit Agricole habe demonstrativ ihr Desinteresse an der Commerzbank bekundet. "Wir haben keine Pläne, die Commerzbank oder einen Anteil an der Commerzbank zu kaufen", habe Konzernchef Philippe Brassac nach einem Bericht von Reuters bei der Veröffentlichung von Konzernzahlen gesagt. "Organisches Wachstum genießt für uns Priorität." Auch andere große Übernahmen stünden derzeit nicht auf der Agenda.Anfang Oktober habe das noch anders geklungen. Damals habe der Crédit-Agricole-Chef in einem Interview mit dem "Handelsblatt" grundsätzlich Interesse an der Commerzbank bekundet. Nun rudere er zurück - und verweise auf die Aussichten für den europäischen Bankensektor: Die Aufseher stünden großen Kreditinstituten seit der Finanzkrise skeptisch gegenüber. Sie wollten vermeiden, dass Geldhäuser eine Größe erreichen würden, die im Pleitefall ganze Volkswirtschaften in Schieflage bringe. Brassac glaube deshalb nicht an eine Konsolidierung am europäischen Bankenmarkt.Too big to buyAuch die französische BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) habe dem deutschen Institut zuletzt eine Absage erteilt. Das Eigenkapital müsste im Zuge einer Übernahme um zwölf Milliarden Euro erhöht werden, habe es aus Paris geheißen. Das sei nicht vertretbar.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: