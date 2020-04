Umfragen würden zeigen, dass eine wachsende Zahl von Verbrauchern bereit sei, einen Aufpreis für Produkte zu zahlen, solange das Unternehmen eine respektvolle Haltung gegenüber seinen Stakeholdern und der Umwelt an den Tag lege. Was das Humankapital anbelange, würden die "Millennials" die Unternehmenskultur als ein sehr wichtiges Kriterium betrachten. In einem Vorstellungsgespräch würden sie möglicherweise sogar mehr Wert auf die Kultur als auf die vorgeschlagene Vergütung legen.



Mit proaktiven Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiter und einem flexiblen Profil könnten Unternehmen nicht nur mit den Einschränkungen im Rahmen der aktuellen Situation fertig werden, sondern auch ihre Attraktivität steigern. Die heute getroffenen Maßnahmen würden sich langfristig positiv auswirken. Denn Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiter würden die Produktivität, die Börsenperformance und auch die Unternehmensrendite beeinflussen.



In den aktuellen Krisenzeiten mit ihren teils drastischen, vom Staat verordneten Eindämmungsmaßnahmen hätten Unternehmen mehr denn je eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung gegenüber ihren Bezugsgruppen. Dies sei sowohl eine Chance für diejenigen Unternehmen, die bereit seien, sich der Situation frontal zu stellen, als auch eine Bedrohung für all jene, die vor der Herausforderung kneifen würden.



Der beklagenswerte Mangel an medizinischen Masken für Mitarbeiter im Gesundheitswesen (und andere exponierte Arbeitskräfte) zeigt die Verwundbarkeit unserer Versorgungsketten und verdeutlicht insbesondere die Gefahren, die mit einem Produktionsprozess verbunden sind, der stark von einem einzigen Land abhängig ist, so Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei DPAM. Schon vor einigen Jahren sei ein ESG-Forschungsbericht veröffentlicht worden, der auf die Probleme auf Verkäuferseite aufmerksam gemacht habe - vor allem im Zusammenhang mit der groß angelegten Auslagerung der Arzneimittelherstellung nach China und Indien. Die Studie habe sich hauptsächlich mit der fragwürdigen Produktsicherheit und -qualität in Ländern befasst, in denen die Kontrollen weniger streng seien als in der EU. Sie habe jedoch auch das potenzielle Knappheitsrisiko bestimmter Grundarzneimittel zur Sprache gebracht.



Tatsächlich sei China heute weltweit der Hauptproduzent von pharmazeutischen Wirkstoffen. Diese biologisch aktiven Komponenten würden die Grundlage für viele Medikamente bilden. Indien, der zweitgrößte Zulieferer der pharmazeutischen Industrie, sei selbst bei der Herstellung von Generika und Antibiotika zu über 70% von China abhängig. Grundsätzlich müssten die wichtigsten Pharmakonzerne eine potenzielle Arzneimittelknappheit zwar bei internationalen Behörden wie etwa der amerikanischen FDA melden. Die Vorschriften für medizinische Geräte seien jedoch weniger streng, was in der Folge zu dem derzeitigen Mangel an medizinischen Masken geführt habe.



Unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger und verantwortungsbewusster Investitionen seien die Herausforderungen innerhalb der Lieferkette also schon immer ein zentrales Diskussionsthema gewesen. Der Fokus habe in diesem Zusammenhang jedoch ganz grundsätzlich auf einem anderen Aspekt der Versorgungskette gelegen, nämlich die Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte in Sektoren wie der Textilindustrie oder bei Hightech-Ausrüstern. Allerdings müsse auch die Verwundbarkeit der Versorgungskette selbst im Mittelpunkt der Debatte stehen, um alle zukünftigen Risiken richtig antizipieren zu können. Darüber hinaus müsse auch die geografische Konzentration der Lieferketten angesprochen werden.



Das Beispiel von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), das seine Lieferkette schrittweise nach Indien verlagere, zeige die Verwundbarkeit eines Geschäftsmodells, das auf der Vergabe von Zulieferverträgen im großen Stil beruhe. Das gelte insbesondere für Technologiebereiche, in denen das Tempo der Einführung neuer Produkte nicht unterbrochen oder verlangsamt werden dürfe. Man sollte jedoch nicht naiv sein: Apple versuche vor allem, seine Abhängigkeit von China zu reduzieren. Darüber hinaus wolle man jedoch auch die vergleichsweise günstigeren Arbeitskräfte in Indien nutzen.



Der durch Covid-19 verursachte Umbruch habe die Bedeutung der sozialen Säule wieder in den Vordergrund gerückt. Der verantwortungsvolle Umgang mit Humankapital bleibe ein wesentliches Element der ESG-Analyse eines jeden Unternehmens. Die von Unternehmen ergriffenen Covid-19-Maßnahmen seien kurzfristige Entscheidungen, die sich langfristig auswirken könnten. Arbeitnehmer und Verbraucher würden gleichermaßen darauf achten, wie die Unternehmen auf die derzeitige Unterbrechung ihrer Aktivitäten und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Abschwung reagieren würden. Dies könnten mittel- und langfristig wichtige differenzierende Faktoren sein und sich erheblich auf die Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiter und Verbraucher auswirken. Investoren würden diese verschiedenen Kriterien berücksichtigen müssen, um in Zukunft erfolgreich in nachhaltige Unternehmen investieren zu können. (23.04.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie und die mit ihr verbundenen Ausgangsbeschränkungen für fast ein Drittel der Weltbevölkerung haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und konsumieren, ernsthaft infrage gestellt, so Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die gegenwärtige Krise werfe zudem wichtige soziale Fragen auf. In den letzten Jahren habe der Fokus hauptsächlich - und manchmal sogar ausschließlich - auf dem "E" für Umwelt und Klima gelegen. Die Pandemie unterstreiche jedoch auch die Relevanz von "S" und rücke damit soziale Fragen wieder in den Vordergrund. Dies werde durch wesentliche Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten über die Folgen der Covid-19-Krise für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen unterstrichen.Das Virus habe mit Blick auf die Situation einzelner Sektoren zahlreiche Ungleichheiten, aber auch die Verwundbarkeit von Versorgungsketten offengelegt, die durch den Globalisierungswettlauf und insbesondere durch Standortverlegungen entstanden seien.Zahlreiche Wirtschaftszweige wie etwa der Tourismus, die Luftfahrt oder die Automobilindustrie seien völlig zum Erliegen gekommen - mit erheblichen Auswirkungen auf die Beschäftigung. In anderen Bereichen hätten unterdessen ganze Unternehmen umstrukturiert werden müssen, um dem explosionsartigen Nachfrageanstieg Herr zu werden. Der E-Commerce-Riese Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) zum Beispiel habe seine Lagerkapazitäten so optimiert, dass Grundnahrungsmittel Vorrang hätten. So genannte überflüssige Produkte seien in die hinteren Teile der Lager zurückversetzt worden, um die Lagerhaltung zu maximieren und den Zugang zu den am meisten nachgefragten Produkten zu vereinfachen. Telearbeit sei in einigen Sektoren zur Norm geworden. Anderswo würden die Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen, um den Fortbestand ihrer Geschäftstätigkeit zu sichern.Auch für jene Sektoren, die völlig zum Stillstand gekommen seien, stehe viel auf dem Spiel. Viele Arbeitgeber hätten Belegschaften vorübergehend verkleinern müssen, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Dennoch werde die Unterstützung eines Unternehmens durch die Mitarbeiter mittelfristig zu einem wichtigen Kriterium - mit gravierenden Auswirkungen auf die Unternehmenskultur. Denn sowohl die Unterstützung als auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter würden eine immer wichtigere Rolle für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unternehmen spielen. Sie würden langfristig darüber entscheiden, wer sowohl Kunden als auch Talente anziehe.