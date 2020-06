Boston (www.aktiencheck.de) - Während sozioökonomische und demografische Faktoren die Anzahl der Todes- und Krankheitsfälle im Zusammenhang mit COVID-19 in den USA, Großbritannien und anderen entwickelten Volkswirtschaften beeinflussen, sind diese Faktoren in den Schwellenländern und insbesondere in deren Finanzzentren und Arbeitsmärkten sehr unterschiedlich, so Amlan Roy, Leiter des Global Policy Research bei State Street Global Advisors.



Infolgedessen müssten die fiskal- und geldpolitischen Reaktionen auf COVID-19 in den Schwellenländern deutlich anders ausfallen und Faktoren wie das Pro-Kopf-BIP, soziale Ungleichheit, Armutsraten, Bevölkerungsdichte, Zugang zur Gesundheitsversorgung usw. erfassen. Diese würden die Rentabilität und Solvenz von Banken sowie von kleinen und mittleren Unternehmen beeinflussen. (Ausgabe vom 24.06.2020) (25.06.2020/ac/a/m)



