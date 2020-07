Dank seiner schrumpfenden Bevölkerung profitiere es von einer niedrigen Arbeitslosigkeit. Und seine Arbeitsmarktprogramme würden die Menschen besser vor Einkommensverlusten schützen. Die größere Arbeitsplatzsicherheit in Japan könne in einer Weise, auf die nur wenige Länder zählen könnten, die Verbraucherausgaben nachhaltig stützen.



Darüber hinaus seien Japans Firmen aufgrund der Erfahrungen aus der Schuldenkrise der 1990er Jahre, als die Banken die Kreditvergabe eingeschränkt hätten und den Unternehmen das Betriebskapital knapp geworden sei, im Vergleich ziemlich kapitalkräftig: 55% der Nicht-Finanzunternehmen würden über eine Netto-Cash-Position verfügen, während es in den USA nur 14% seien.



Auch sinke die Verschuldung der japanischen Unternehmen seit sechs Jahren in Folge. Dadurch seien sie besser in der Lage, nicht nur der Konjunkturabkühlung infolge des Coronavirus standzuhalten, sondern auch Wachstumsinitiativen umzusetzen - auch wenn die kurzfristigen Gewinnaussichten eher diffus seien.



Parallel zu ihren Erholungsplänen für die Zeit nach Corona würden japanische Firmen ihre Bilanz in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) aufbessern. Man sehe positive Veränderungen bei Kapitaleffizienz und Unternehmensführung.



Noch würden die Märkte zwischen der Vorbereitung auf eine nachhaltige Erholung und dem Wappnen gegen die nächste Welle der Pandemie schwanken. Anleger, die bereit seien, den damit verbundenen Schwankungen zu trotzen, könnten Unternehmen aufspüren, die längerfristig wachsen könnten, indem sie aus sich heraus schlanker und produktiver würden.



Japan sei nach wie vor die Heimat zahlreicher Unternehmen von Weltrang. Viele seien in ihren Branchen weltweit führend, hätten solide Geschäftsmodelle und seien in Bereichen mit strukturellem Wachstum tätig - sei es in der Robotik, bei Basiskonsumgütern oder Innovationen im Gesundheitswesen.



Unabhängig von der Corona-Pandemie und ganz gleich, ob Japan durch das Nachholen der Olympischen Spiele im nächsten Jahr einen Boom im Tourismus erlebe: Seine Qualitätsfirmen könnten ihren Aktionären auch weiterhin Wachstum bieten. (30.07.2020/ac/a/m)







