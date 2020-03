Auch die Sterblichkeit, die in China bei durchschnittlich ca. 3,5% liegt (und wahrscheinlich überschätzt wird) ist außerhalb - und erst recht in gut gerüsteten Gesundheitssystemen wie bei uns - wahrscheinlich sehr viel geringer, so die Experten der Apo Asset Management GmbH (apoAsset). Es gebe begründete Vermutungen, die von 0,2 bis 0,4% ausgehen würden. Zum Vergleich: Bei der "normalen" Grippe (Influenza A und B) würden die Experten bei ihnen in Deutschland in jedem Winter eine erhebliche Übersterblichkeit beobachten. Nicht selten gehe es dabei um ca. 10.000 bis 30.000 zusätzliche, grippebedingte Tote. Auch in diesem Winter seien schon mehrere hundert Tote eindeutig als Folge der normalen Influenza registriert.



Ungeachtet dessen würden sich die aktuellen Maßnahmen zu Covid 19 auf die harten Konjunkturzahlen auswirken. Auch noch drastischere öffentliche Maßnahmen seien nicht auszuschließen. Die Experten würden davon ausgehen, dass ein Großteil dieser negativen Effekte wieder aufgeholt werde.



Durch den Ausbruch der Epidemie gebe es aber gerade im Gesundheitssektor auch Gewinner. Gilead habe im Eilverfahren ein anti-virales Medikament in die Phase-III-Studie gegeben, welches durch die chinesischen Behörden bevorzugt getestet werde. Qiagen habe gerade einen Test zur Schnelldetektion der Viruskrankheit Covid 19 an Behörden in China, den USA und Europa ausgeliefert. Teladoc profitiere von der Aufforderung zur bevorzugten Nutzung von telemedizinischen Angeboten. Die Aktie habe seit Jahresanfang bis 29.02.2020 um 48,3% zugelegt (Quelle: Bloomberg).



Die Experten würden davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Covid-19-Diskussion auf den Kapitalmarkt in den nächsten Wochen abklingen würden und würden in dieser Marktkorrektur gezielt Chancen im Aktienmarkt suchen.



Die Experten würden den Einfluss der Epidemie bzw. drohenden Pandemie für kurzfristig und ohne Auswirkung auf ihre strategischen Investmententscheidungen halten. Die Experten würden sich aktuell taktisch bei Investments in konsumnahen Titeln wie Zahnimplantaten zurückhalten und verstärkt auf Unternehmen setzen, deren Geschäftsmodelle weniger diskretionär seien oder relativ sogar vom Coronavirus profitieren könnten, wie etwa Telemedizin oder Diagnostikanbieter. (03.03.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir erwarten in den kommenden Wochen aufgrund der Viruskrankheit Covid 19 Gegenwind für die globale Wirtschaft, dessen Ausmaß noch zu beziffern ist, so die Experten der Apo Asset Management GmbH (apoAsset).Bislang hätten die Unternehmensgewinne in den vergangenen Wochen im Einklang mit der verbesserten Konjunkturstimmung moderat zulegen können. Durch die zeitweise Unterbrechung der Lieferketten oder die Einstellung von Verkaufsaktivitäten sei hier jedoch mit Belastungen zu rechnen. Der Aktienmarkt habe im Zuge seiner deutlichen Korrektur bereits auf die Belastung reagiert.Während die Infektionszahlen in Europa und den USA aufgrund der langen Inkubationszeit noch deutlich zunehmen dürften, seien sie in China seit zwei Wochen rückläufig. Deshalb würden die Experten aktuell auch nur von größtenteils temporären Belastungen für die globale Konjunktur ausgehen. Die bisherigen Erfahrungen würden dafür sprechen, dass das Virus zwar sehr infektiös sei, aber die Erkrankung insgesamt relativ häufig mild (nicht selten völlig symptomlos) verlaufe.