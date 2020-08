Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) auf 36 Euro auf 41 Euro erhöht.Finanzvorstand Toepfer gehe in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters (vom 17.08.) davon aus, dass das operative EBITDA (zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens) in Q3/2020 um die 350 (Vj.: 425; Q1/2020: 254; Q2/2020: 125) Mio. Euro herauskommen könnte. Dies liege deutlich über den Erwartungen (bisherige Analystenschätzung: 255 Mio. Euro; Marktkonsens: 268 Mio. Euro). Im Rahmen der Präsentation der Q2-Zahlen (am 23.07.) habe sich Covestro noch nicht in der Lage gesehen, eine Q3-Guidance vorzulegen. Mit der Q3-Indikation zzgl. des Q1-Q2-Ergebnisses hätte Covestro die untere Grenze der Gesamtjahres-Guidance (operatives EBITDA: 0,7 bis 1,2 (Gj. 2019: 1,60) Mrd. Euro), die im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden sei, nach drei Quartalen erreicht. Der Kunststoffhersteller sollte aus Sicht des Analysten nun in der oberen Hälfte der 2020er EBITDA-Zielspanne herauskommen.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020e: +0,39 (alt: -0,07) Euro; EPS 2021e: +1,72 (alt: +1,21) Euro). Durch den Kursanstieg in den letzten Wochen sei seines Erachtens die Chance auf einen DAX-Verbleib (nächste reguläre Überprüfung am 03.09.) der Covestro-Aktie (Ende Juli; Rang Streubesitz-Marktkapitalisierung: 43; Rang Handelsumsatz der letzten 12 Monate: 27) gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: