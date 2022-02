Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

54,54 EUR -0,15% (03.02.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

54,56 EUR +2,02% (02.02.2022, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (03.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Baader Bank habe die Aktien der deutschen Chemieproduzenten nach deren starken Start in das neue Börsenjahr erneut genauer analysiert. Experte Markus Mayer habe erklärt, die Branche dürfte im laufenden Jahr mit voller Fahrt in die letzte Zyklusphase gehen. Er bleibe daher optimistisch für die Hersteller gestimmt.Jedoch rate Mayer, von Spezialisten für Standardprodukte eher auf Spezialchemieproduzenten umzuschichten. Des Weiteren gehe er davon aus, dass demnächst die mittelgroßen oder großen Konzerne besser laufen dürften als kleinere Unternehmen. Seine Einstufung für Covestro habe er mit "buy" bestätigt. Den fairen Wert beziffere er auf 75,00 Euro, was 37 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.