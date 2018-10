Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) bildete nach dem Allzeithoch bei 95,78 EUR vom 18. Januar 2018 ein Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Über einige Umwege habe die Aktie Anfang September das rechnerische Kursziel aus dem Doppeltop bei 69,14 EUR erreicht und sei sogar 67,92 EUR zurückgefallen. Anschließend habe der Wert sich etwas erholt. Knapp unterhalb des EMA 50 sei er allerdings wieder unter Druck geraten. Am Freitag sei die Aktie unter 67,92 EUR abgefallen. Dabei habe sie eine lange schwarze Kerze ausgebildet.Mit diesem Rückfall habe sich ein weiteres Verkaufssignal in der Covestro-Aktie ergeben. In den kommenden Tagen sei mit weiteren Abgaben in Richtung 63,80 und 60,14 EUR zu rechnen. Eine vorherige Erholung in Richtung 67,85/92 EUR würde das Chartbild nicht verbessern. Erst eine stabile Rückkehr über diese Zone würde Erholungspotenzial in Richtung 73,35 EUR freisetzen. (Analyse vom 08.10.2018)