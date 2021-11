Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die jüngsten Zahlen und die Prognoseanhebungen von BASF , Covestro oder Evonik hätten es schon angedeutet. Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie stehe trotz einer Abkühlung der Geschäfte vor einem Rekordjahr. Mit der weltweit immensen Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und stark steigenden Chemikalienpreisen rechne sie 2021 mit einem Umsatzsprung um 15,5 Prozent auf 220 Milliarden Euro.Mit der nochmals erhöhten Prognose solle der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2018 von 203 Milliarden Euro Umsatz übertroffen werden. Zugleich würden teure Energie und Materialengpässe zunehmend die Industriebranche mit gut 466.000 Beschäftigten hierzulande belasten. Der Ausblick für den Winter falle daher weniger zuversichtlicher aus.Die Chemie- und Pharmabranche habe sich nach dem Dämpfer im Corona-Krisenjahr 2020 im ersten Halbjahr rasant erholt. Nun habe sich das Wachstum im dritten Quartal abgekühlt: Engpässe bei Material und Logistik sowie hohe Strom- und Gaspreise hätten die Produktion gedämpft, die Chemieanlagen seien nur noch im unteren Normalbereich ausgelastet gewesen, so der VCI. So hätten manche Chemieunternehmen Anlagen etwa für Ammoniak gedrosselt, weil sie höhere Energiepreise aktuell nicht an Kunden weitergeben könnten. Nur dank der starken Pharmabilanz sei die Produktion noch um 0,8 Prozent zum zweiten Quartal gewachsen.In der Chemie allein hingegen sei die Produktion leicht gefallen, alle Bereiche bis auf Petrochemikalien hätten Rückgänge verbucht. Auf der anderen Seite sei es der Branche teilweise gelungen, stark steigende Chemikalienpreisen an Kunden weiterzureichen. Zudem hätten vor allem im Ausland die Industriekunden mehr Chemieprodukte bestellt, um Materialengpässen vorzubeugen und Lager aufzustocken. Diese Zusatznachfrage habe die Chemiebranche nur teilweise bedienen können. BioNTech , beflügelt werde. Im dritten Quartal sei damit der Umsatz der Chemie- und Pharmabranche im Vorjahresvergleich um gut 26 Prozent hochgesprungen auf 55,3 Milliarden Euro. Gemessen am zweiten Quartal habe dies ein Plus von 6,3 Prozent bedeutet.Christian Kullmann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), habe vor Gegenwind für die Branche in den kommenden Monaten gewarnt. "Weder bei der Materialknappheit noch bei den hohen Energiekosten ist eine schnelle Besserung in Sicht", habe Kullmann gesagt. "Diese Faktoren belasten die Wirtschaft und führen dazu, dass das Chemiegeschäft im kommenden Winter weiter abkühlen wird."Es laufe nach wie vor rund bei BASF, Covestro & Co. An der Börse hätten es die konjunkturabhängigen Titel allerdings aktuell schwer, da die Marktteilnehmer offenbar immer noch eine stärkere Abschwächung der Konjunktur in China befürchten würden. Für langfristig orientierte Dividendenjäger bleiben beide DAX -Aktien aber weiterhin sehr attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)