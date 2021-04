Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro würden als bester DAX-Wert mit einem Plus von knapp drei Prozent die Zwischenhochs von Ende März und Anfang April testen. Die Titel hätten erneut vom Trend am Markt zu Zyklikern profitiert, denen eine Konjunkturerholung besonders nutze - und von positiven Analystenkommentaren.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro von 60 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Nach dem dynamisch verlaufenen ersten Quartal sehe Analyst Charles Webb in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen bis Ende des Jahres. Die Nachfrage sei "gut unterstützt" durch Wachstumstreiber rund um das Thema Nachhaltigkeit. Webb habe seine Prognosen für das operative Ergebnis (EBITDA) bis 2023 erhöht und dabei auch die Integration des von Royal DSM übernommenen Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials berücksichtigt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Covestro vor Zahlen von 77 auf 75 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Sie sehe deutliches Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Spezialchemiekonzerns, so Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Covestro dürfte sich vor dem zweiten Quartal aber nicht allzu weit von den Konsensschätzungen entfernen. Investoren hätten die Normalisierung temporärer Lieferprobleme als Grund für ihre konservativeren Erwartungen genannt.Anleger bleiben weiterhin an Bord, sichern sich aber mit einem Stopp unterhalb der 200-Tage-Linie bei 44 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)Mit Material von dpa-AFX