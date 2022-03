Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,07 EUR -1,55% (17.03.2022, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,15 EUR -0,65% (17.03.2022, 12:30)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Hoffnungen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie auf kräftige Geschäftszuwächse hätten mit dem Krieg in der Ukraine einen herben Dämpfer bekommen - was sich auch unschwer an den Kursverläufen der großen drei deutschen Chemieproduzenten BASF Evonik und Covestro in den letzten Handelswochen ablesen lasse.So habe nun auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI) seine Prognose für das laufende Jahr zurückgezogen, wie er am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt habe. Zuletzt habe der VCI ein weiteres Rekordjahr mit Zuwächsen bei Umsatz (fünf Prozent) und Produktion (zwei Prozent) erwartet. Eine neue Vorhersage habe der Verband nun nicht wagen wollen. "Jegliche Prognose wäre im hohen Maß spekulativ", habe Hauptgeschäftsführer, Wolfgang Große Entrup, gesagt.Die Lage habe sich mit dem Ukraine-Krieg für die energie- und rohstoffintensive Chemiebranche dramatisch verändert, so der VCI. Mit den rasant gestiegenen Preisen für Öl und Erdgas schwinde der finanzielle Spielraum der Unternehmen. In einer Umfrage unter 247 Mitgliedsfirmen berichteten demnach 70 Prozent über gravierende Probleme für ihr Geschäft wegen der hohen Energiepreise. 54 Prozent erwarteten Rückgänge bei Umsatz und Produktion im laufenden Jahr.Im vergangenen Jahr habe die Chemie- und Pharmabranche mit mehr als 466 000 Beschäftigten ein Rekordjahr erlebt. Mit der Erholung vom Corona-Krisenjahr 2020 sei der Umsatz 2021 um 17,9 Prozent auf 225 Milliarden Euro gestiegen. Die Produktion habe kräftig um 5,3 Prozent zugelegt.Dieses Jahr dürften die Geschäfte schwieriger werden. Die Chemie- und Pharmabranche setze laut VCI rund 2,8 Millionen Tonnen Erdgas als Rohstoff und 99,3 Terawattstunden Erdgas für die Erzeugung von Dampf und Strom im Jahr ein. Zudem benötige sie über 14 Millionen Tonnen Rohbenzin als Rohstoff. In der Verbandsumfrage hätten aber 85 Prozent der Firmen angegeben, steigende Produktions- und Beschaffungskosten gar nicht oder nur teilweise weitergeben zu können.Die direkten Verflechtungen mit Russland und Ukraine seien für die Chemie- und Pharmabranche hingegen überschaubar. Die beiden Länder würden laut VCI in Summe knapp 3 Prozent der deutschen Chemie- und Pharmaexporte oder gut 6,8 Milliarden Euro ausmachen.Es bleibe dabei: Es bestünden verschiedene Risiken, welche die jüngste Erholung der Chemietitel gefährden könnten. Dementsprechend seien die an und für sich konservativen Aktien dieser Branche aktuell eher etwas für Mutige. Wer sich die günstig bewerteten Dividendenperlen ins Depot legen will, sollte die Stoppkurse bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 30,00 Euro (Covestro) und 18,00 Euro (Evonik) platzieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Mit Material von dpa-AFX