Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,92 EUR +2,10% (21.08.2020, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,90 EUR +2,02% (21.08.2020, 14:41)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Konkurrenzdruck, globale Handelsstreitigkeiten, Autoflaute und dann noch die Corona-Krise: Der Kunststoffkonzern Covestro habe es in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht leicht. Mittlerweile zeichne sich eine Trendwende ab. Womöglich gerade noch rechtzeitig, um dem gebeutelten Aktienkurs ausreichend Schwung zu verleihen für einen Verbleib im deutschen Leitindex DAX. Dieser sei im Zuge der schwächeren Geschäftsentwicklung und dem damit stark gefallen Aktienkurs in Gefahr. Nach nur zweieinhalb Jahren im DAX drohe Covestro im September der Abstieg aus der ersten deutschen Börsenliga. Dann stehe die reguläre jährliche Indexüberprüfung durch die Deutsche Börse AG an, Basis sei dann die Kursentwicklung bis Ende August. Bis dahin könne Covestro - eine entsprechende Kursentwicklung vorausgesetzt - also das Ruder noch herumreißen.Die Covestro-Aktie könne am heutigen Freitag erneut zulegen. "Der Aktionär" rate weiter: Investierte Anleger sollten dabei bleiben, sich jedoch mit einem Stopp bei 32 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: